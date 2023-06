Padova contro “Genitore 1” e “Genitore 2”

Per il Partito Democratico, si tratta di un fatto gravissimo: “Un atto di ferocia nei confronti di quelle famiglie e dei loro bambini, a cui viene negato un genitore, resi orfani per legge – ha commentato la senatrice Cecilia D’Elia – La restaurazione della cosiddetta famiglia naturale in nome dell’ideologia mette in discussione legami vivi e reali. È un attacco alla famiglia come luogo degli affetti e delle relazioni fondate sull’amore che non riguarda solo le famiglie arcobaleno, ma un’idea di convivenza e di rapporto tra generi e le generazioni. Una deriva autoritaria che non possiamo consentire”.

Niente di tutto questo, per il centrodestra: “La procura di Padova ha semplicemente applicato le leggi – ha sottolineato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani – In Italia il matrimonio è soltanto tra uomo e donna. I sindaci non sono sopra la legge. I diritti dei bambini vengono tutelati tutti”. Ancora più duro il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini: “Il bimbo, per quello che mi riguarda, viene adottato e viene al mondo se ci sono una mamma e un papà”.

In totale i casi sono 33, ovvero tutti quelli che il sindaco, Sergio Giordani, ha reso validi a partire dal 2017. «Dal 2017 trascrivo gli atti di nascita delle bambine e dei bambini figli di due mamme. È un atto di responsabilità, non accetto il pensiero che ci siano bambini di serie A e bambini di serie B discriminati fin da subito nei loro fondamentali diritti» ha dichiarato il sindaco. «C’è un vuoto legislativo gravissimo rispetto al quale il Parlamento dovrebbe legiferare ma fino ad ora non lo ha fatto, lo hanno chiesto a gran voce molti colleghi anche di parti politiche diverse. Quello che dico alle forze politiche è di mettere da parte la battaglia ideologica e pensare solo ai bambini».