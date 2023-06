Ricciardi, ‘cibi lavorati e inchiostri tattoo sotto lente per aumento casi tumore’

(Adnkronos) – Alimenti ultra-processati, esposizione a sostanze chimiche, vaping, inchiostri non controllati dei tatuaggi. Sono gli elementi ‘sotto osservazione’ nelle linee di ricerca attivate dalla “Iarc, l’International Agency for Research on Cancer, per cercare di capire come mai sta aumentando fortemente il carico di malattia tumorale anche negli under 50”. A parlarne all’Adnkronos Salute Walter Ricciardi, docente d’Igiene e Medicina preventiva, università Cattolica del Sacro Cuore, a margine di un incontro, oggi a Roma, sulla vaccinazione pneumococcica negli anziani.

In tema di tumori, ha sottolineato Ricciardi, “ciò che si sta prospettando in Europa è un aumento enorme di casi che sta interessando in maniera crescente anche i più giovani”. Da qui il tentativo di cercare di scoprire le causa del fenomeno. “Sotto osservazione c’è soprattutto l’alimentazione perché i cibi iper-processati vengono dati ai bambini in età sempre più precoce. Bambini che, tra l’altro, sono sempre più in sovrappeso e obesi”. L’alimentazione infantile è quindi “uno degli elementi di maggiore preoccupazione”.

Altro motivo di preoccupazione, conclude Ricciardi, “il vaping, la sigaretta elettronica, che è sempre più precocemente usata dai ragazzi. E gli inchiostri, quelli non controllati, dei tatuaggi”.