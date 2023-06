Vespa e Disney Mickey Mouse insieme per un’edizione straodinaria

ROMA (ITALPRESS) – Due marchi iconici si incontrano in un'edizione limitata che celebra un anniversario molto speciale: Vespa presenta Disney Mickey Mouse Edition by Vespa. "I sogni ci permettono di guardare al futuro con ottimismo, anche in momenti difficili come quello attuale. Un'icona senza età come Vespa non poteva non celebrare, in occasione del centenario di Disney, una altrettanto intramontabile icona come Mickey Mouse, con un omaggio alla creatività, alla fantasia, alla spensieratezza e al divertimento, valori che da sempre Vespa porta con sé. Oggi, come allora. Questa collaborazione tra Vespa e Disney rappresenta la celebrazione di due realtà storiche che hanno un sogno in comune: permettere a tutti di esprimere liberamente la propria immaginazione", ha detto Michele Colaninno, Chief Executive of global strategy, product, marketing and innovation del Gruppo Piaggio, commentando la collaborazione. "Proprio come Mickey Mouse, Vespa è un'icona culturale, che evoca un senso di divertimento e avventura e insieme formano una combinazione meravigliosa, estendendo davvero la narrazione senza tempo di entrambi – ha detto Claire Terry, senior vice president, Disney consumer products, games & publishing Emea -. Siamo incredibilmente entusiasti di portare questa versione dell'iconico scooter ai nostri fan nell'anno del nostro centenario e di portare tutto il fascino e la personalità di Mickey Mouse nei viaggi su strada ovunque le persone vogliano andare". Per questa collaborazione, la Vespa Primavera 50cc, 125cc e 150cc si tinge di nero, rosso, bianco e giallo: i colori del più famoso topo al mondo nato dal genio di Disney. Ispirate a Mickey Mouse sono anche le ruote gialle che ricordano le sue scarpe e gli specchietti neri che rammentano le inconfondibili orecchie tonde. È inoltre presente un pattern che graficizza la silhouette del character su entrambi i lati dello scooter e sulla parte frontale. Infine, non poteva mancare la firma di Mickey Mouse, presente sia sulla sella che sulla scocca frontale. Disney Mickey Mouse Edition by Vespa si presenta con casco coordinato negli stessi colori. (ITALPRESS). -foto ufficio stampa Piaggio- col3/ads/com 21-Giu-23 18:51