Festival del Ballo Pubblico XIII edizione

Da oggi 22 giugno, e fino al 29, Poggibonsi (Siena) si anima dei ritmi della XIII edizione del Festival del Ballo Pubblico, la rassegna per la direzione artistica di Francesca Lettieri che da oltre un decennio invita a vivere e a conoscere la danza contemporanea nello spazio urbano e architettonico della città, animando le antiche mura di ritmi e le danze di memoria e di storia.



Dieci spettacoli, numerosi workshop, un convegno internazionale per trasformare l’esperienza della danza contemporanea in un vissuto fatto di vicinanza ed empatia. Centrale quest’anno Moving Barocco – Progetto speciale MIC 2023-, una sezione del Festival che indaga il rapporto tra la musica barocca e la danza contemporaneae che convolge importanti partner come la Wen Wei Dance Society, Francesco Dillon, la Fondazione Accademia Musicale Chigiana. Fra le iniziative anche un secondo progetto, Go Towards, MIC 2023 (progetto speciale Boarding Pass MIC 2023 network internazionale per le culture transfrontaliere).

Il Ballo Pubblico-Festival Internazionale di Danza Contemporanea si colloca nell’ambito della rassegna Piazze d’Armi e di Città-Terre di Siena Valdelsa Festival XIX edizione-Discipline(s) realizzata da Fondazione Elsa Culture Comuni e Comune di Poggibonsi con il Patrocinio di Regione Toscana e Provincia di Siena e con il contributo del Ministero della Cultura.



Un Festival dal potente respiro internazionale, in cui è centrale il confronto artistico con danzatori e coreografi di grande spessore e potenza comunicativa ed espressiva.

“Dirigere un festival in spazi urbani significa scegliere luoghi, tempi e artisti alla ricerca di una danza che si assume la responsabilità di comunicare piuttosto che di intrattenere, di “essere” piuttosto che di “apparire”, imponendosi come linguaggio mai scontato e profondamente legato alla forza empatica del gesto e del corpo”.” Così Francesca Lettieri ci racconta la scommessa di questa iniziativa.

Si apre il 22 giugno proprio con Moving Barocco, un festival nel festival pensato per raccontare il Barocco con la Danza contemporanea e la Danza contemporanea con il linguaggio rivoluzionario del Barocco: a 360 anni dalla morte di Biagio Marini, rappresentante emblematico di quello stile musicale che ha attraversato l’Europa in una grande danza di suoni e di sperimentazione. Si apre quindi il 22 giugno con una prima sezione dal titolo di Barocco on the Street: performance di danza che animeranno Piazza Berlinguer di Poggibonsi: alle 18.45 con Niente che sia oro resta N.C.O.R., uno spettacolo per la coreografia di Francesca Selva sulla fragilità umana. Alle 19.15 in programma Breathing Barocco with dance, un’azione di coreografia urbana firmata Olga Zitluhina. Alle 19.30 in programma il Concerto per Mandolino e Archi in C Maggiore di Antonio Vivaldi nella rilettura di Gil Kerer e Tomer Navot.



Il 23 giugno si torna al programma di Ballo pubblico con una giornata densissima di appuntamenti e grandi ospiti. Si parte alle 18.30 con la Compagnia Ararea che, con le coreografie di Roberto Cocconi, proporrà Cosmic dancer alla scoperta del glam rock, seconda tappa di una riflessione di Cocconi sulla musica della contestazione. Alle 19.00 la Compagnia di Didier Théron dalla Francia proporrà Terre in progetto realizzato da Pôle de Développement Chorégraphique Bernard Glandier (FR) con il sostegno di Drac Occitanie, Région Occitanie, Montpellier City, Clockenflap Hong Kong Festival 2018 (première) e Maison Pour Tous Léo Lagrange and Occitanie en Scène.

Didier Théron, una leggenda della scena della danza francese con la sua compagnia a Montpellier, propone questo lavoro che fa parte del progetto Gonfles, una risposta danzata ai personaggi di Oskar Schlemmer o Nikki de Saint Phalle. Tre donne diventano rockstar e si lanciano al ritmo della musica degli AC/DC. Alle 19, infine, in programma Go Towards, progetto speciale Boarding Pass MIC 2023 network internazionale per le culture transfrontaliere, con Crossing Line, parata performativa con la banda sonora La Ginestra e la cittadinanza di Poggibonsi per la direzione artistica delle Compagnie Arearea e ADARTE. A partire dalle 20 in Piazza Berlinguer La Radio del Festival, postazione mobile del Ballo Pubblico con Mirco Roppolo di Radio 3 Network.