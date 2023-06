Come ogni anno molti cittadini della Gran Bretagna e non si sono radunati sulla pianura di Salisbury per celebrare il solstizio d’estate a Stonehenge.

Si tratta del giorno più lungo dell’anno nell’ emisfero boreale ed è proprio per questo motivo che migliaia di persone si sono date appuntamento attorno al cerchio di pietre più famoso del mondo per salutare il sole.

Di seguito il video del solstizio d’estate a Stonehenge: