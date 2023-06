James Cameron: “Sommergibile Titan come il Titanic”

(Adnkronos) – Il disastro del sommergibile Titan ricorda la tragedia del Titanic a James Cameron, regista del film che nel 1997 sbancò i botteghini di tutto il mondo. “Sono colpito dalla somiglianza con il disastro del Titanic, in cui il capitano è stato ripetutamente avvertito del ghiaccio davanti alla sua nave e tuttavia si è lanciato a tutta velocità verso l’iceberg in una notte senza luna. E per questo molte persone sono morte”, dice Cameron alla Abc.

“Credo sia semplicemente incredibile, una tragedia molto simile in cui gli avvertimenti sono rimasti inascoltati, nello stesso identico luogo” del Titanic “con tutte le immersioni che stanno avvenendo in tutto il mondo. È davvero surreale”.