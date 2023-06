Pilota Douglas Costa e fidanzata morti per una misteriosa malattia

(Adnkronos) – La star delle auto da corsa Douglas Costa e la compagna Mariana Giordano sono morti per una misteriosa malattia dopo aver fatto un viaggio insieme il mese scorso. Il pilota 42enne e la fidanzata hanno sviluppato febbre, dolore ed eruzioni cutanee il 3 giugno scorso dopo aver visitato una ‘zona rurale’ a Campinas, in Brasile, il 27 maggio, come riporta il Sun. Secondo la Sorveglianza epidemiologica di Jundiai, la coppia potrebbe aver contratto la dengue, la febbre maculosa o la leptospirosi.

La dengue è trasmessa dalle zanzare e presenta diversi sintomi come mal di testa e dolori articolari. La febbre maculosa delle Montagne Rocciose è una grave malattia febbrile è trasmessa dalle zecche ixodidae e i sintomi sono febbre alta, cefalea grave e rash. La leptospirosi è un’infezione che può portare a meningite e insufficienza renale.

Costa stava partecipando alla AMG Cup Brasil, quando è stato trasportato in un ospedale privato a Jundiai il 7 giugno. Mariana era già stata portata in ospedale a San Paolo due giorni prima. I due sono deceduti a distanza di quattro ore l’uno dall’altro, e la morte di Costa è stata comunicata ai media locali l’8 giugno.