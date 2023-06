(Adnkronos) – Il Raccordo autostradale di Avellino è stato chiuso al traffico in direzione Salerno a causa di un incidente avvenuto al km 29,700. Per cause in corso di accertamento, due autovetture sono entrate in collisione e, nel sinistro, una persona ha perso la vita.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.