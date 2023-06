(Adnkronos) – Esperti e clinici spiegano i vantaggi di ascinimib, nuovo trattamento per la leucemia mieloide cronica, oggi disponibile in Italia. Il farmaco in compresse, mirato all”interruttore molecolare’ della malattia, è dotato di un meccanismo d’azione innovativo che lo rende più efficace e tollerato, come si è ricordato nell’incontro stampa promosso da Novartis.