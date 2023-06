Decreto bollette luce e gas, bonus sociale per famiglie: a chi spetta

(Adnkronos) – Via libera del Consiglio dei ministri a un nuovo decreto per fronteggiare il caro bollette. Il provvedimento conferma nel terzo trimestre -1 luglio-30 settembre 2023- la riduzione dell’Iva al 5% sulle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali. Prorogati anche l’azzeramento degli oneri di sistema per il settore del gas e l’aliquota Iva ridotta al 5% per il teleriscaldamento e per l’energia prodotta con il gas metano.

A sostegno delle famiglie meno abbienti, con Isee fino a 15mila euro, è stato prorogato dal 1 luglio al 30 settembre 2023 anche il bonus sociale rafforzato per gli sconti sulle bollette di luce e gas. Confermata fino al 31 dicembre 2023 la soglia Isee per l’accesso al bonus sociale da parte delle famiglie numerose (con almeno 4 figli) che dal 1 aprile scorso è passata da 20 a 30 mila euro. Per queste misure sono stati stanziati complessivamente circa 800 milioni.