Fincantieri punta su tecnologia sottomarina

(Adnkronos) – Fincantieri punta a sviluppare ulteriormente l’attività nelle tecnologie sottomarine, per incrementare i ricavi in un settore ad alto tasso di innovazione che, in ultima analisi, aiuterà la cantieristica europea ad affrontare la concorrenza di altre parti del mondo, dove le aziende possono contare su costi del lavoro e dell’energia più “bassi”. A spiegarlo a Bruxelles, a margine di un incontro istituzionale al Parlamento Europeo, è l’amministratore delegato del gruppo triestino della cantieristica navale, Pierroberto Folgiero.