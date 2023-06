(Adnkronos) – Matteo Messina Denaro, il boss per decenni il latitante numero uno di Cosa Nostra e oggi detenuto in regime di 41bis nel carcere di massima sicurezza abruzzese, è ricoverato – formalmente per accertamenti – all’ospedale dell’Aquila. Non è certo se ai controlli seguirà un intervento, ma sono ingenti le misure di sicurezza messe in campo.

Il capomafia è da tempo malato di cancro ed è stato sottoposto a cicli di chemioterapia anche in carcere.