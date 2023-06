Natalità, Corni (Bper Banca): “Aiuti da istituzioni per incrementarla ma serve cambio culturale”

(Adnkronos) – “Governo e istituzioni devono mettere a disposizione strumenti per incrementare la natalità. Anche se la natalità è una scelta personale, serve cambiare la comunicazione, la narrazione a livello culturale, più positiva e entusiasta. Così possono arrivare livelli di natalità adeguati”. Lo ha detto Giuseppe Corni, chief human resource officer – Bper Banca, intervenendo a ‘Demografica. Popolazione, persone, natalità: noi domani’, l’evento promosso da Adnkronos, e in corso oggi al Palazzo dell’informazione a Roma, per il lancio di ‘Demografica’, un nuovo progetto editoriale del Gruppo che ha l’obiettivo di mettere la produzione giornalistica al servizio di un dibattito che tenga insieme gli aspetti politici, sanitari, sociali ed economici del tema.