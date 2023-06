Ucraina, Zelensky: “Stiamo avanzando in tutte le direzioni”

(Adnkronos) – ”Le forze armate ucraine stanno avanzando in tutte le direzioni”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso notturno dopo aver visitato le truppe a Donetsk e salutando i successi della controffensiva. “Oggi i nostri combattenti sono avanzati in tutte le direzioni e questo è un giorno felice”, ha detto Zelensky. ”Auguro ai ragazzi altri giorni come questo”, ha aggiunto dopo aver incontrato i soldati nelle regioni di Bakhmut e Zaporizhzhya a sud dell’Ucraina.