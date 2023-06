Agricoltura, Maja-Luoto (Finlandia): “Guardiamo a innovazione, Ifad modello nostra Policy”

(Adnkronos) – “La visione e la strategia della Finlandia guarda all’innovazione. Il nostro governo deve offrire supporto al lavoro innovativo, così come ai piccoli agricoltori. Ifad è un modello perfetto per la nostra policy e siamo lieti di supportarlo”. Lo ha detto Titta Maja-Luoto, direttore generale del dipartimento per le politiche di sviluppo della Finlandia, intervenendo a Roma i lavori del ‘2023 Ifad Innovation Day’, forum che riunisce rappresentanti di alto livello ed esperti internazionali degli Stati membri dell’IFAD, del settore privato, del mondo accademico, delle organizzazioni di ricerca, della società civile, delle agenzie delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni multilaterali.

“Sentiamo e vediamo che l’innovazione è vantaggiosa per tutti. – sottolinea- . Non può essere solo un privilegio per qualcuno. Deve essere disponibile e andare a beneficio di donne, ragazze, giovani e di coloro che si trovano in situazioni più vulnerabili come i disabili. Noi aiutiamo i nostri partner, le organizzazioni multilaterali e i governi a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e i principi fondamentali dell’accordo di Parigi sostenendo l’innovazione nei paesi in via di sviluppo”. Ha concluso