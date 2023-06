(Adnkronos) – E’ di tre feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato la scorsa notte lungo la statale 113, nel Palermitano. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate nei pressi di Cinisi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i veicoli, i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti, un uomo di 51 anni, una donna di 44 anni e un ragazzo di 25 anni in ospedale. Sulla vicenda indagano i carabinieri.