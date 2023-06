Ucraina, cardinale Zuppi incontra oggi a Mosca patriarca ortodosso Kirill

(Adnkronos) – “Oggi pomeriggio incontreremo sua santità il patriarca Kirill e, poi, stasera ci sarà una celebrazione eucaristica in cattedrale dove il cardinale incontrerà la comunità cattolica e concelebrerà con i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose, e porterà il saluto, la vicinanza e le preghiere del Santo Padre e di tutta la comunità cattolica. Soprattutto si pregherà per la pace”. Lo ha detto al Tg1 il nunzio apostolico Giovanni D’Aniello confermando che il cardinale Matteo Zuppi incontrerà oggi a Mosca il patriarca ortodosso Kirill. Zuppi, ha spiegato il Nunzio al Tg1 parlando della messa delle 19, “porterà il saluto, la vicinanza e la preghiera del Santo Padre per la comunità cattolica e soprattutto si pregherà per la pace”.