10 Professionisti per una Intelligenza Artificiale: Come la Rivoluzione Digitale sta Cambiando il Mondo del Diritto e della Consulenza Commerciale

(Adnkronos) – Milano, 30 Giugno 2023. L’intelligenza artificiale (AI) sta lentamente ma inesorabilmente trasformando numerosi settori, tra cui quello legale e della consulenza commerciale. C’è un team selezionato di dieci professionisti, un insieme di menti brillanti che stanno scrivendo un nuovo capitolo nel libro dell’innovazione.

Questo gruppo di avvocati e commercialisti, conosciuto come il Gruppo di Studio di Professionista AI, si immerge quotidianamente nelle acque inesplorate dell’Intelligenza Artificiale. Sono i pionieri di questa nuova era, utilizzando la piattaforma nella loro pratica professionale, e diventando quindi non solo utenti, ma parte integrante del processo di sviluppo e machine learning dell’intelligenza artificiale.

Il loro apporto va oltre il semplice utilizzo del sistema. Ogni membro del Gruppo di Studio fornisce un feedback essenziale, partecipando attivamente all’implementazione e al miglioramento dell’Intelligenza Artificiale. I loro suggerimenti, basati sulla propria esperienza e competenza, stanno contribuendo a rendere la piattaforma uno strumento indispensabile per gli operatori del settore.

Quando pensiamo all’intelligenza artificiale, ci viene subito in mente un’entità onnisciente, pronta a rispondere a qualsiasi domanda in un baleno. Ma la realtà

è molto più affascinante. Proprio come un laureato fresco di università, l’intelligenza artificiale è come un neofita, piena di potenziale ma ancora alle prime armi nel suo percorso professionale.

L’Intelligenza Artificiale di Professionista AI è come un giovane praticante in un studio legale o commerciale. A dispetto delle sue impressionanti abilità di calcolo e analisi, l’AI necessità di ‘fare pratica’ all’interno dello studio, di apprendere le dinamiche e i processi specifici che governano l’ambito professionale. Questa fase, fondamentale per il praticante per iscriversi all’albo professionale, è altrettanto cruciale per l’AI e si chiama Machine Learning.

E’ attraverso questa ‘pratica’ continua che l’AI impara, evolve e migliora. Ogni task, ogni progetto, ogni consulenza è un’opportunità per crescere, per acquisire quella competenza e quell’esperienza che “un giorno” le permetteranno di fregiarsi del titolo di “avvocato” o “commercialista” nell’ambito dell’intelligenza artificiale.

Ovviamente questa è una semplice battuta poiché l’AI non potrà mai sostituire l’esperienza di un Professionista Umano, ma questo può beneficiare senza alcun dubbio delle funzionalità della AI all’interno del proprio studio professionale.

I risultati di questa ‘formazione’ in ambito reale sono già sorprendenti. La velocità e l’efficienza con cui l’AI è in grado di gestire compiti complessi sono una testimonianza del suo incredibile potenziale.

Questo processo, che ricorda la formazione e l’approccio degli studi professionali, è un’esaltante dimostrazione di come l’intelligenza artificiale possa integrarsi nel nostro mondo. E’ un viaggio entusiasmante e questi 10 professionisti, altamente qualificati, stanno guidando l’AI in questo percorso di crescita.

Ma che ruolo gioca l’AI nel quotidiano degli studi legali e commerciali? Ciò che rende l’intelligenza artificiale un aiuto inestimabile per avvocati e commercialisti, non è soltanto la sua capacità di apprendimento, ma le innumerevoli applicazioni pratiche che offre.

Ecco un viaggio attraverso le 10 modalità di uso più apprezzate e utilizzate dagli avvocati e commercialisti italiani:

Un compito cruciale ma a volte estenuante. Con Professionista AI, quest’attività si trasforma in un processo veloce e preciso, capace di scandagliare vasti database di leggi, sentenze e dottrine.

Una funzionalità che garantisce la massima rapidità di esecuzione migliorando la qualità dei servizi offerti ai clienti.

Un ausilio indispensabile per la generazione e il controllo di documenti come statuti, atti costitutivi e verbali di assemblea.

Supporto nella preparazione di atti processuali, memorie e difese, una guida alla scoperta delle strategie legali più efficaci.

Un sostegno per l’elaborazione di strategie difensive basate su informazioni e analisi giuridiche tempestive e precise.

Conoscenza profonda e aggiornata delle normative fiscali, un supporto insostituibile per affrontare le questioni fiscali con successo.

Aiuto per trovare soluzioni adeguate per la ristrutturazione del debito e la salvaguardia dell’azienda.

Un occhio vigile per identificare anomalie, incongruenze e rischi potenziali.

Un alleato per migliorare l’immagine dello studio, creando mail, lettere, circolari informative, materiale di marketing e contenuti per i social media.

In questo ambito l’utilizzo delle chat di risposta automatica con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale sono senz’altro uno scarico di lavoro importante per il front end dello studio che arriva anche alla gestione automatica degli appuntamenti e della risposta di diverse tipologie di quesiti.

L’AI è anche un potente strumento per l’apprendimento e l’aggiornamento professionale in tempo reale, per offrire un servizio sempre più di eccellenza alla propria clientela.

L’Intelligenza artificiale è uno strumento in veloce evoluzione che comincia ad interessare diversi ambiti della nostra vita non ultimo il settore legale e quello della consulenza commerciale. Non è in grado di sostituire il professionista umano ma può dare a quest’ultimo un prezioso aiuto nello svolgimento delle sue attività quotidiane. Le dieci applicazioni di Professionista AI, già in uso in molti studi legali e commerciali, stanno trasformando il modo di lavorare dei professionisti. Il futuro è oggi!

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl per Spider Link