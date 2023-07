Sfera Ebbasta, oggi tour estivo al via da Bergamo

(Adnkronos) –

Sfera Ebbasta pronto a partire con il suo summer tour oggi, 1° luglio, dal Bergamo Summer Music. Saranno 17 gli appuntamenti a cielo aperto tra luglio e agosto prodotti da Trident Music in collaborazione con Thaurus. Spicca all’interno della catena di live la partecipazione di Sfera come headliner all’Imola Summer Sound per la Romagna, lo speciale evento­ benefico a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione che il 29 luglio riunirà sul palco dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola i più importanti nomi della scena rap e trap italiana.

Il tour lo vedrà ora esibirsi sui palchi dei principali festival italiani. L’artista inizia oggi al Bergamo Summer Music (sold out), per poi proseguire il 2 luglio nella Piazza Grande di Palmanova, il 6 luglio al Rugby Sound Festival di Legnano (sold out), l’8 luglio al Collisioni Festival nella Piazza Medford di Alba (Cuneo), il 10 luglio al Parco Ducale Città della Musica di Parma, il 20 luglio al Sonic Park di Matera (sold out), il 22 luglio allo Shock Wave Festival di Francavilla al Mare (Chieti), il 23 luglio al NoSound Fest di Servigliano (Fermo), il 26 luglio al Rock In Roma, il 29 luglio all’Imola Summer Sound – Per La Romagna, il 5 agosto (sold out) e il 6 agosto al Wave Summer Music di Catania, il 9 agosto al Parco Gondar di Gallipoli (Lecce), l’11 agosto all’Arena dei Pini Summer Festival 2023 di Baia Domizia (Caserta), il 14 agosto al Red Valley Festival di Olbia (Sassari).

Sfera porterà sul palco una scaletta ricca con le hit più iconiche di tutto il suo repertorio, senza tralasciare le origini, passando per i brani di ‘famoso’ (l’album che dal 2020 ha alzato l’asticella per la musica urban italiana nel mondo) e il meglio dell’ep ‘Italiano’ realizzato insieme a Rvssian. A rendere lo show ancora più coinvolgente ed immersivo, i colorati ledwall a dominare la scenografia, e le coreografie eseguite dai ballerini di Modulo Agency con la supervisione di Laccio. I biglietti per le date del tour sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.