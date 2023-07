Migranti, Lollobrigida: “Abbiamo bisogno di immigrazione ma legale”

(Adnkronos) – “Abbiamo bisogno di immigrazione ma di quella legale e il modo migliore per averla è contrastare quella illegale”. E’ il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida a dirlo nel suo intervento a Fenix. “La destra italiana all’Africa non solo ha teso la mano ma vuole metterla in condizione di produrre per poter garantire autosufficienza alimentare e anche mettere i propri prodotti a disposizione degli altri paesi” premette. “Dobbiamo far sviluppare l’Africa perché l’immigrazione illegale va affrontata qui ma va affrontata prima lì”, afferma.

“Come si fa da popolo di emigranti ad essere contrari all’immigrazione? Sarebbe una contraddizione nella storia italiana. Noi siamo stati un popolo di emigranti” ricorda. “Quanti nomi anche a New York di sindaci, pensate a Fiorello La Guardia a Cuomo, a Giuliani. Noi sappiamo che abbiamo bisogno anche di immigrazione ma di immigrazione legale” spiega ancora Lollobrigida ricordando che “le nostre imprese hanno bisogno di questa forza lavoro”.

“Qualche giorno fa – prosegue – ho incontrato l’ambasciatore ed il ministro del Bangladesh. Questa la proposta che ci siamo fatti: un loro giovane invece di dare 6mila euro a uno scafista, anche se il termine è’ improprio, per venire qui con la meta’ dei soldi si forma li’, arrivando qui con competenze, rudimenti della lingua italiana, le regole del vivere civile della nazione che ti ospita. Questo modello, attraverso flussi organizzati, ci può permettere di ottenere forza lavoro in settori deboli in termini di manodopera” nonché di “arricchire il Paese di provenienza se uno poi vorrà tornare a casa”