Al via le arene cinematografiche di Tor Bella Monaca, Corviale, Santa Maria della Pietà

Fra luglio e agosto tre arene cinematografiche porteranno la settima arte nelle periferie della Capitale, da Tor Bella Monaca a Corviale fino a Santa Maria della Pietà. I film saranno introdotti da alcuni fra i più autorevoli e applauditi protagonisti del cinema italiano

Fra luglio e agosto, Zètema Progetto Cultura e Fondazione Cinema per Roma realizzeranno una nuova iniziativa, promossa da Roma Capitale, che porterà la settima arte nelle periferie della Capitale, con tre diverse arene cinematografiche per un totale di quarantaquattro proiezioni gratuite introdotte da alcuni fra i più autorevoli e applauditi protagonisti del cinema italiano.

Si inizia oggi 4 luglio fino al 18 luglio 2023 a Tor Bella Monaca, in via Giovanni Castano (VI Municipio), mentre dal 5 fino al 19 luglio sarà allestito lo spazio all’aperto nella zona di Corviale, presso la Biblioteca Renato Nicolini (XI Municipio), per chiudere nel comprensorio di Santa Maria della Pietà (XIV Municipio) dal 20 luglio al 3 agosto.

Il progetto finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU nell’ambito del PNRR rientra tra gli Interventi Immateriali individuati nella linea progettuale Piani Urbani Integrati M5C2-Investimento 2.2, destinati alle periferie delle Città Metropolitane.

Le tre arene saranno a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili, la programmazione inizierà a partire dalle ore 21; tutti i film saranno proiettati in italiano. Il pubblico delle Arene di Tor Bella Monaca e Corviale avrà l’occasione di votare il proprio film preferito da una lista di titoli che sarà fornita agli spettatori prima delle proiezioni: le serate di sabato 15 luglio a Corviale e di lunedì 17 a Tor Bella Monaca saranno dedicate alle opere che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

PROGRAMMA ARENA DI TOR BELLA MONACA

Il programma dell’Arena di Tor Bella Monaca, in via Giovanni Castano (VI Municipio), si svolgerà da martedì 4 a martedì 18 luglio.

Martedì 4 luglio h. 21

IL MUCCHIO SELVAGGIO

di Sam Peckinpah, Stati Uniti, 1969, 145’

Mercoledì 5 luglio h. 21

QUO VADO?

di Gennaro Nunziante, Italia, 2016, 86’

Giovedì 6 luglio h. 21

IL LATO POSITIVO – SILVER LININGS PLAYBOOK

di David O. Russell, Stati Uniti, 2012, 117’

Venerdì 7 luglio h. 21

LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT

di Gabriele Mainetti, Italia, 2016, 112’

Sabato 8 luglio h. 21

COME UN GATTO IN TANGENZIALE – RITORNO A COCCIA DI MORTO

di Riccardo Milani, Italia, 2021, 110’

Domenica 9 luglio h. 21

NOI E LA GIULIA

di Edoardo Leo, Italia, 2015, 115’

Lunedì 10 luglio h. 21

JOKER

di Todd Philips, Stati Uniti, 2019, 122’

Martedì 11 luglio h. 21

E.T. L’EXTRA-TERRESTRE

di Steven Spielberg, Stati Uniti, 1982, 115’

Mercoledì 12 luglio h. 21

TROPPO FORTE

di Carlo Verdone, Italia, 1986, 105’

Giovedì 13 luglio h. 21

IL TRADITORE

di Marco Bellocchio, Italia, Francia, Germania, Brasile, 2019, 148’

Venerdì 14 luglio h. 21

GLI INCREDIBILI – UNA “NORMALE” FAMIGLIA DI SUPEREROI

di Brad Bird Stati Uniti, 2004, 115’

Sabato 15 luglio h. 21

LA FORMA DELL’ACQUA – THE SHAPE OF WATER

di Guillermo del Toro, Stati Uniti, 2017, 123’

Domenica 16 luglio h. 21

NON CI RESTA CHE PIANGERE

di Roberto Benigni, Massimo Troisi, Italia, 1984, 113’

Lunedì 17 luglio h. 21

PROIEZIONE FILM PIÙ VOTATO DAL PUBBLICO

Martedì 18 luglio h. 21

AMMORE E MALAVITA

di Marco Manetti, Antonio Manetti, Italia, 2016, 134’

PROGRAMMA ARENA AL CORVIALE

Il programma dell’Arena al Corviale, situata presso la Biblioteca Renato Nicolini (XI Municipio), si svolgerà da mercoledì 5 a mercoledì 19 luglio.

Mercoledì 5 luglio h. 21

LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT

di Gabriele Mainetti, Italia, 2016, 112’

Giovedì 6 luglio h. 21

QUO VADO?

di Gennaro Nunziante, Italia, 2016, 86’

Venerdì 7 luglio h. 21

RISATE DI GIOIA

di Mario Monicelli, Italia, 1960, 106’

Sabato 8 luglio h. 21

IL TRADITORE

di Marco Bellocchio, Italia, Francia, Germania, Brasile, 2019, 148’

Domenica 9 luglio h. 21

IL CACCIATORE

di Michael Cimino, Stati Uniti, 1978, 183’

Lunedì 10 luglio h. 21

AMMORE E MALAVITA

di Marco Manetti, Antonio Manetti, Italia, 2016, 134’

Martedì 11 luglio h. 21

NON CI RESTA CHE PIANGERE

di Roberto Benigni, Massimo Troisi, Italia, 1984, 113’

Mercoledì 12 luglio h. 21

E.T. L’EXTRA-TERRESTRE

di Steven Spielberg, Stati Uniti, 1982, 115’

Giovedì 13 luglio h. 21

TROPPO FORTE

di Carlo Verdone, Italia, 1986, 105’

Venerdì 14 luglio h. 21

COME UN GATTO IN TANGENZIALE – RITORNO A COCCIA DI MORTO

di Riccardo Milani, Italia, 2021, 110’

Sabato 15 luglio h. 21

PROIEZIONE FILM PIÙ VOTATO DAL PUBBLICO

Domenica 16 luglio h. 21

GLI INCREDIBILI – UNA “NORMALE” FAMIGLIA DI SUPEREROI

di Brad Bird, Stati Uniti, 2004, 115’

Lunedì 17 luglio h. 21

IL LATO POSITIVO – SILVER LININGS PLAYBOOK

di David O. Russell, Stati Uniti, 2012, 117’

Martedì 18 luglio h. 21

JOKER

di Todd Philips, Stati Uniti, 2019, 122’

Mercoledì 19 luglio h. 21

NOI E LA GIULIA

di Edoardo Leo, Italia, 2015, 115’

PROGRAMMA ARENA DI SANTA MARIA DELLA PIETÀ

Il programma dell’Arena di Santa Maria della Pietà (XIV Municipio) si svolgerà da giovedì 20 luglio a giovedì 3 agosto all’interno dell’omonimo comprensorio.

Giovedì 20 luglio h. 21

IL TRADITORE

di Marco Bellocchio, Italia, Francia, Germania, Brasile, 2019, 148’

Venerdì 21 luglio h. 21

LA PAZZA GIOIA

di Paolo Virzì, Italia, Francia, 2016, 116’

Domenica 23 luglio h. 21

PADIGLIONE 25 – DIARIO DEGLI INFERMIERI

di Massimiliano Carboni, Italia, 2016, 80’

Lunedì 24 luglio h. 21

BASILICATA COAST TO COAST

di Rocco Papaleo, Italia, 2010, 105’

Martedì 25 luglio h. 21

AMERICANO ROSSO

di Alessandro D’Alatri, Italia, 1991, 97’

Mercoledì 26 luglio h. 21

LO SQUALO

di Steven Spielberg, Stati Uniti, 1975, 124’

Giovedì 27 luglio h. 21

QUANDO LA MOGLIE È IN VACANZA

di Billy Wilder, Stati Uniti, 1955, 105’

Venerdì 28 luglio h. 21

SOLE A CATINELLE

di Gennaro Nunziante, Italia, 2013, 90’

Sabato 29 luglio h. 21

FA’ LA COSA GIUSTA

di Spike Lee, Stati Uniti, 1989, 120’

Domenica 30 luglio h. 21

MAMMA MIA!

di Phyllida Lloyd, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, 2008, 109’

Lunedì 31 luglio h. 21

IL POSTINO

di Michael Radford, Italia, 1994, 109’

Martedì 1° agosto h. 21

CACCIA AL LADRO

di Alfred Hitchcock, Stati Uniti, 1955, 106’

Mercoledì 2 agosto h. 21

VACANZE ROMANE

di William Wyler, Stati Uniti, 1953, 119’

Giovedì 3 agosto h. 21

A CASA TUTTI BENE

di Gabriele Muccino, Italia, 2018, 105’