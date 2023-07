Avicoltura: Forlini (Unaitalia), “Prodotti Made in Italy, assicuriamo qualità e sicurezza alimentare”

(Adnkronos) – Nei confronti dell’opinione pubblica: “Vorremmo trasmettere un messaggio di fiducia rispetto alla qualità dei nostri prodotti: quando si consuma un pollo in Italia si ha la quasi certezza di aver consumato un prodotto totalmente Made in Italy e quindi di assoluta qualità e sicurezza alimentare”. Così il presidente di Unaitalia Antonio Forlini, a margine dell’assemblea dell’associazione nazionale delle carni bianche italiane, tenutasi a Roma, che conta 64 mila addetti, con una produzione di 1,22 milioni di tonnellate di carne avicola (-11,2%) e 11,8 miliardi di uova, per un fatturato di 7,4 miliardi.