MOTORI: NUOVA FIAT TOPOLINO “ELETTRIZZA” LA MOBILITÀ URBANA-3

Dimensioni ridotte, con un'abitabilità straordinaria grazie ai due sedili disallineati, all'ampia superficie vetrata che aumenta notevolmente la percezione dello spazio nella sua interezza e, soprattutto, ai vani portabagagli posizionati in modo strategico. Uno di questi, posizionato tra il guidatore e il passeggero, può ospitare una valigia, per un totale di 63 litri di spazio di carico interno. La Fiat Topolino può essere personalizzata per enfatizzarne ulteriormente il carattere estivo e da Riviera: sarà infatti possibile aggiungere una doccia originale ed esclusiva pensata per le giornate trascorse sulle spiagge italiane. Inoltre, sulla pagina web dedicata agli accessori Fiat o presso i concessionari FIAT sono disponibili accessori opzionali per soddisfare tutte le esigenze dei clienti. Qui sarà possibile acquistare cinque diversi articoli perfettamente coordinati con lo stile della Topolino: una capiente borsa portaoggetti, ventilatore USB, altoparlante Bluetooth, borraccia termica per bevande calde e fredde e due coprisedili che, all'occorrenza, si trasformano in comodi e morbidi teli da mare. Tutti, ovviamente, in Verde Vita. In occasione del lancio, il 4 luglio, in Italia è disponibile sul sito web di FIAT una speciale iniziativa di pre-booking "Be the first", dedicata a chi vorrà essere tra i primi ad avere la nuova Topolino per cui le prime consegne sono previste entro la fine dell'anno. (ITALPRESS). sat/com 04-Lug-23 19:08