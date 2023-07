Temptation Island 2023, Isabella e Manu lasciano insieme il reality: cosa è successo

(Adnkronos) –

Falò di confronto tra Isabella e Manu nella seconda puntata di Temptation Island 2023, in onda lunedì 3 luglio. La coppia ha deciso di lasciare insieme il reality.

Il faccia a faccia anticipato era stato richiesto dalla ragazza dopo le dichiarazioni fatte dal suo fidanzato. “Ho visto dei video che sinceramente mi hanno molto ferita” ha detto Isabella aggiungendo: “Avrei voluto che tu ogni tanto avessi un po’ di iniziativa, di spirito, invece sento delle cose che mi fanno domandare: perché stai con me? Perché ogni volta che cerco di spronarti, visto che hai le capacità, viene visto come un modo per sminuirti?”.

Durante il confronto viene fatto vedere un video in cui lei, parlando con le altre concorrenti, racconta i suoi dubbi e i suoi desideri: lei vuole creare ricordi insieme a lui, dice, ovunque. “Quando dice che voglio che mi porti chissà dove non è vero. Il fatto che lui lo dica e lo pensi, vuol dire che non ha capito nulla”, dice tra le lacrime. “Io ci tengo talmente tanto a lui… non vorrei mai che lui si sentisse sminuito”, ha affermato ancora lei.

Il confronto tra i due è continuato. “Non ce la faccio a vederla stare così, mi sento di merda. Ogni cosa che faccio, sbaglio”, interviene Manuel. “Non voglio farti sentire così, quando dico certe cose non le dico per sminuirti, non c’è cattiveria. Ma le dico per migliorare insieme, cerchiamo di stare meglio insieme. Non voglio la luna, voglio stare bene con te”, replica Isabella aggiungendo: “Se non mi andassi bene, non starei con te. Non ti voglio cambiare”.

Nel corso del falò, Isabella e Manuel si sono avvicinati sempre di più fino a decidere di lasciare insieme il programma.