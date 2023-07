Zaporizhzhia, le immagini del Tg1: nessuna criticità nella centrale

(Adnkronos) – Non emergono criticità per la centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina, dalle immagini satellitari inedite raccolte dall’intelligence occidentale e che il Tg1 ha mostrato in esclusiva. Nel giorno in cui la linea elettrica ucraina collegata alla centrale ha subito una interruzione, le immagini rassicurano sulle condizioni dell’impianto, rivelando che tutte le strutture sono nella norma, a partire dal bacino di raffreddamento. E questo nonostante il prosciugamento del fiume Dnipro dopo la distruzione della diga di Kakhovka. Secondo l’intelligence, nessuna criticità si registra anche per il deposito di scorie radioattive e la stessa situazione si riscontra nelle aree amministrative e logistiche.