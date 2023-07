Alfa Romeo, nel primo semestre immatricolazioni raddoppiate

TORINO (ITALPRESS) – Alfa Romeo chiude il primo semestre con due record: a giugno raggiunge una quota di mercato del 2,2%, non succedeva da oltre tre anni, mentre le immatricolazioni sono raddoppiate rispetto allo stesso periodo del 2022. Protagonista del mese è stata Tonale, la pluripremiata vettura che ha festeggiato il suo primo compleanno da leader del segmento C-SUV con circa 2.300 immatricolazioni e una quota superiore al 7%. Al suo successo ha contribuito la versione top di gamma Plug-in Hybrid Q4 da 280cv, che è già tra i modelli Premium ibridi plug-in preferiti in Italia. Eccellenti anche le performance commerciali di Stelvio che a giugno sfiora l'11% di quota nel segmento D-SUV confermando una crescita continua lungo tutto il primo semestre. Per Raffaele Russo, managing firector di Alfa Romeo in Italia si tratta di "risultati che non lasciano spazio a interpretazioni, Alfa Romeo è una storia di successo e sono davvero onorato di farne parte. Non dimentichiamo che dietro a questo successo ci sono passione, dedizione al marchio e ossessione quotidiana al risultato, e questo su larga scala, non solo del team Alfa Romeo ma anche di titolari, veditori e addetti delle nostre concessionarie così come di tutte le persone che lavorano nei nostri stabilimenti italiani". (ITALPRESS). -foto ufficio stampa Alfa Romeo- ads/com 05-Lug-23 20:47