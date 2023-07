ROMA (ITALPRESS) – Alpine svela la nuova serie limitata A110 S Enstone Edition. L'abitacolo in microfibra nera con cuciture grigie, comprende componenti in carbonio provenienti dalle stesse officine delle monoposto Alpine. L'abitacolo accentua e rafforza l'esperienza esclusiva con interni che, per la prima volta per A110, sono composti da autentici componenti in carbonio realizzati con strumenti di progettazione, stampi e autoclavi dello stabilimento Alpine F1 di Enstone: la visiera con il logo Alpinee la consolle centrale che reca la firma BWT Alpine F1 Team. A110 S Enstone Edition presenta un'esclusiva livrea con carrozzeria bitono opaca. Le due tinte grigio opaco mat – GrigioTuono, nella sfumatura più scura, e Argento Mercurio, nella tonalità più chiara – constrastano con l'inedito tetto nero opaco. Per sottolineare le radici britanniche di Alpine, il tetto di A110 S si arricchisce di un'elegante Union Jack declinata in nero lucido e opaco tono su tono, disponibile di serie nel Regno Unito e in opzione in Francia e negli altri Paesi. A110 S Enstone Edition conferma la sua eleganza sportiva con cerchi GT Race da 18" neri opachi e pinze Brembo Silver, per uno stile ancora più accattivante. I sedili avvolgenti Sabelt Racing, arricchiti da un esclusivo ricamo Enstone Edition, sottolineano il Dna sportivo di questa serie limitata. A tutto ciò si aggiungono altri elementi distintivi, come il kit aerodinamico in opzione e il badge bandiera sui montanti del lunotto posteriore e sui pannelli delle porte in carbonio. "Presentata al Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, A110 S Enstone Edition svela un'eleganza sportiva e una tecnicità tutta britannica. 'Crafted in Enstone' e prodotta a Dieppe, offre agli appassionati di corse automobilistiche un'opportunità unica di accedere all'eccellenza e all'esperienza di Alpine F1 con quest'esclusiva edizione che a bordo vanta veri e propri gioielli", ha spiegato Emmanuel Al Nawakil, direttore Vendite, Rete e Lanci di Alpine. (ITALPRESS). -foto ufficio stampa Alpine- ads/com 05-Lug-23 14:44