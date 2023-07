Nicolò Barella vince la prima edizione di Planetwin365.newsAwards: suo il gol più bello della Serie A 2022/2023

(Adnkronos) –

Roma, 5 luglio 2023 – È di Nicolò Barella il gol più bello della Serie A 2022/2023. Si chiude con la vittoria del centrocampista dell’Inter la prima edizione dei Planetwin365.news Award, l’iniziativa di social engagement promossa dal portale di intrattenimento Planetwin365.news – gruppo SKS365 – e GolDisegnati®, brand di tendenza specializzato nel content creation dei gol entrati nell’immaginario collettivo dei tifosi. Dopo la selezione svolta sulla pagina Facebook di Planetwin365.news, i tifosi che hanno preso parte alle votazioni hanno premiato la rete del centrocampista dell’Inter contro la Cremonese, realizzata nella quarta giornata: un meraviglioso destro al volo al termine di un’azione in velocità dei nerazzurri, con l’assist finale di Calhanoglu. La prodezza di Barella ha conquistato il 43% dei voti, staccando di netto i principali concorrenti: il gol di Giroud contro lo Spezia (13ma giornata), quello di Kvaratskhelia con l’Atalanta (26ma giornata) e quello di Biraghi in Verona-Fiorentina, alla 24ma giornata. In tutti e tre i casi le preferenze non hanno superato il 18% del totale, mentre l’ultimo finalista – El Shaarawy contro il Verona, alla 12ma giornata – ha chiuso la classifica finale con il 3% delle preferenze.

Tutti i partecipanti alla votazione finale sono stati premiati con una sorpresa: un codice sconto del 15% sui prodotti GolDisegnati, dalle magliette alle felpe ai poster e la possibilità di scaricare sul computer il disegno realizzato in esclusiva con i calciatori simbolo dei 20 club che hanno disputato la Serie A nella stagione appena conclusa. I Planetwin365.news Award hanno segnato un ulteriore passo in avanti della sinergia con GolDisegnati®, inaugurata in concomitanza con i Mondiali in Qatar e che ha visto i due brand collaborare anche nel concorso Tag&Win, con altri premi dedicati ai tifosi firmati GolDisegnati®. Una partnership che vuole celebrare i giocatori che hanno lasciato tracce indelebili nella storia del calcio, attraverso iniziative di engagement volte a valorizzare la passione per questo sport degli utenti.

