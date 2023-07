Stellantis presenta la nuova piattaforma STLA Medium

ROMA (ITALPRESS) – Stellantis ha presentato STLA Medium, una piattaforma BEV-by-design globale con caratteristiche all'avanguardia, efficienza energetica, quantità di energia disponibile a bordo e potenza di ricarica ai vertici della categoria. La piattaforma offre un'autonomia prolungata e una flessibilità integrata a partire dalla progettazione, per consentire la realizzazione di un'ampia varietà di veicoli con diverse configurazioni di trazione nei segmenti chiave del mercato, C e D. Con la piattaforma STLA Medium possono essere realizzati fino a 2 milioni di veicoli l'anno in diversi stabilimenti dislocati in tutto il mondo, a partire dall'Europa quest'anno. "Quello che vediamo oggi è il prodotto di poco più di due anni di innovazione senza compromessi per offrire una mobilità pulita, sicura e conveniente, e supportata da investimenti per 30 miliardi nell'elettrificazione e nel software fino al 2025", ha dichiarato Carlos Tavares, Ceo di Stellantis. "La piattaforma STLA Medium dimostra l'alta competenza tecnologica della comunità tecnica globale di Stellantis e la sua capacità di fornire prodotti iper-focalizzati sui clienti, riscrivendo idee da tempo consolidate sul concetto di trasporto, mentre procediamo verso l'azzeramento delle emissioni di carbonio entro il 2038", ha aggiunto. La piattaforma garantisce un'autonomia di oltre 700 km con il pacchetto Performance, mentre il pacchetto Standard offre oltre 500 km secondo la procedura WLTP. Offrirà efficienza energetica e tempi di ricarica ai vertici della categoria e la connettività a un ecosistema di ricarica e servizi che renderà migliore ogni viaggio. A seconda dell'applicazione, il consumo potrà essere inferiore a 14 kWh per 100 km: la migliore efficienza energetica della categoria. I possessori potranno portare il livello di carica della batteria dal 20% all'80% in 27 minuti, con una velocità di ricarica di 2,4 kWh al minuto. I veicoli realizzati su STLA Medium saranno venduti in tutto il mondo e saranno disponibili con trazione anteriore o integrale tramite l'aggiunta di un secondo modulo di propulsione elettrica nella parte posteriore, con una potenza compresa tra 160 e 285 kW (BEV). I tipi di carrozzeria includeranno berline, crossover e Suv. STLA Medium è la prima delle quattro piattaforme BEV globali, presentate in occasione dell'EV Day 2021, che sono alla base dei futuri prodotti dell'azienda, con un ruolo fondamentale per raggiungere gli ambiziosi obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis. (ITALPRESS). -foto ufficio stampa Stellantis- ads/com 05-Lug-23 18:51