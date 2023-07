Carburanti, prezzi benzina e gasolio stabili oggi

(Adnkronos) – Quotazioni dei prodotti raffinati in deciso rialzo, medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa in lieve calo, nessun movimento da segnalare sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,844 euro/litro (invariato, compagnie 1,848, pompe bianche 1,834), diesel self service a 1,684 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,689, pompe bianche 1,674). Benzina servito a 1,981 euro/litro (-1, compagnie 2,025, pompe bianche 1,895), diesel servito a 1,825 euro/litro (invariato, compagnie 1,869, pompe bianche 1,737). Gpl servito a 0,711 euro/litro (-1, compagnie 0,721, pompe bianche 0,699), metano servito a 1,441 euro/kg (-1, compagnie 1,445, pompe bianche 1,437), Gnl 1,249 euro/kg (+3, compagnie 1,263 euro/kg, pompe bianche 1,239 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,913 euro/litro (servito 2,167), gasolio self service 1,769 euro/litro (servito 2,031), Gpl 0,839 euro/litro, metano 1,544 euro/kg, Gnl 1,214 euro/kg.