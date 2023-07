Wimbledon 2023, oggi sei azzurri in campo: il tabellone

(Adnkronos) – Italiani ancora protagonisti oggi a Wimbledon 2023, con il programma che prosegue a rilento a causa del maltempo. Con l’obiettivo di recuperare tutti gli incontri rinviati nei giorni scorsi a causa della pioggia, la quarta giornata di gara riunisce gli ultimi match di primo turno assieme a quelli del secondo turno del tabellone maschile e femminile. Sei in tutto gli azzurri in campo, tra uomini e donne.

Al maschile prosegue il “derby-maratona” tra Berrettini e Sonego: dopo la prima parte giocata martedì e la seconda mercoledì, i due azzurri torneranno in campo non prima delle 13:30 per completare l’incontro valido per il primo turno con Matteo avanti due set a uno.

Il primo italiano a scendere in campo sarà Musetti contro lo spagnolo Jaume Munar, con l’incontro previsto per le ore 12:00. Ancora primo turno e match da completare anche per Matteo Arnaldi (in svantaggio con Carballes Baena) e Marco Cecchinato (sopra di un set con Jarry) .

Sfida Italia-Spagna anche al femminile dove Elisabetta Cocciaretto, unica azzurra ancora in gara, affronterà la spagnola Rebeka Masarova, n. 66 al mondo.