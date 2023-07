A1, camion in fiamme tra Fabro e Orvieto: 7 km di coda verso Roma

(Adnkronos) – Alle ore 7 circa sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Fabro e Orvieto in direzione Roma, si registrano 7 km di coda per un mezzo pesante in fiamme al km 439. Sul luogo dell’evento sono in corso le operazioni di spegnimento del mezzo da parte dei Vigili del Fuoco, sono inoltre intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Fiano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su una sola corsia. In alternativa, ai veicoli diretti verso Roma si consiglia di uscire a Fabro, percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in autostrada a Orvieto. Per le lunghe percorrenze, si consiglia di anticipare l’uscita a Valdichiana, seguire il raccordo Siena-Bettolle, prendere quindi la E45 in direzione Orte da cui rientrare in autostrada.