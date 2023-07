(Adnkronos) – Il Gip di Roma ha disposto l’imputazione coatta per il sottosegretario alla giustizia Delmastro Delle Vedove indagato per rivelazione di segreto d’ufficio in relazione al caso Cospito. Non è stata accolta la richiesta di archiviazione della Procura che dovrà formulare una richiesta di rinvio a giudizio.