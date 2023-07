La donna e il fantasma dell’aereo (VIDEO)

Sui social è virale una storia molto particolare: una donna ha visto un fantasma su un aereo. Su TikTok il filmato conta milioni di visualizzazioni e la notizia ha fatto il giro del web.

Ma cos’è successo precisamente? Ecco la storia!

A bordo di un volo “American Airlines” in partenza dall’aeroporto internazionale di Dallas Fort Worth (USA), una donna, visibilmente scossa, ha cominciato ad urlare frasi strane, affermando di vedere un essere “non umano” in fondo all’aereo. Uno shock anche per gli altri passeggeri che hanno assistito alla scena esterrefatti.

Ecco il video: