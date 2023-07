(Adnkronos) – E’ caduto il governo di coalizione olandese guidato dal primo ministro iberale Mark Rutte (Vvd) per contrasti legati alla politica migratoria ed in particolare – riferiscono fonti governative citate dall’agenzia di stampa Anp – alle restrizioni ai ricongiungimenti familiari per i rifugiati già residenti nei Paesi Bassi.