Pirelli presenta Cinturato Gravel RC X per gli usi più esigenti

MILANO (ITALPRESS) – Pirelli lancia il pneumatico Cinturato Gravel RC X, la versione per terreni difficili del pneumatico dedicato alle biciclette da gravel. Disegnato per affrontare strade dissestate, terreni misti, i gravel trail più duri, Cinturato Gravel RC X è la scelta ideale per chi compete in gare iconiche della disciplina, così come per il bikepacking più estremo. La X, infatti, sta per Extreme, e definisce una categoria di gomme Pirelli da bici dedicata agli utilizzi più duri ed esigenti. Cinturato Gravel RC X è il tubeless ready che offre una robustezza ancora maggiore sui fianchi, accoppiata ad ottimale resistenza al rotolamento. È a suo agio anche nelle competizioni più estreme: scorrevole e veloce sulle superfici dure o nei rettilinei, grazie a un battistrada centrale con tasselli bassi e fitti, grippante nelle curve, grazie a fianchi con tasselli dal profilo alto e penetrante. Il battistrada del modello RC X è condiviso con quello del Gravel RC, derivato dai pneumatici Pirelli Scorpion XC RC, nati nelle gare XC e Marathon di Coppa del Mondo e destinati a rider esperti e veloci. La nuova struttura TechWall X si caratterizza per una carcassa di tessuto in nylon da 60tpi risvoltato e allungato fino a coprire l'intero fianco opposto al risvolto: i fianchi risultano quindi rinforzati e resistenti ai tagli. A questo si aggiunge uno strato di protezione da tallone a tallone in tessuto quadro ad alta densità, comune a tutta la gamma Gravel di Pirelli. La gomma, così costruita, mantiene la scorrevolezza e il grip tipici del modello RC, ma aumenta sensibilmente la resistenza ai tagli laterali e la stabilità in curva, rendendola di fatto ideale per i terreni più impervi e gli usi più gravosi. Come gli altri pneumatici Cinturato Gravel in gamma, anche il nuovo Cinturato Gravel RC X è realizzato con la ormai comprovata e performante mescola SpeedGrip, proprietaria di Pirelli, che offre grande durata, ottimo grip chimico su fondi bagnati e una riduzione della resistenza al rotolamento molto vicina a quella di un puro pneumatico da strada. È già disponibile nelle misure 35-622 (Classic), 40-622 (tradizionale nero) e 45-622 (Classic). 07-Lug-23 16:27