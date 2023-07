Vetro, Marcovecchio (Pilkington): “Settore auto è più complesso, va pianificata transizione”

(Adnkronos) – “Vetro piano è diviso in due grandi categorie, edilizia e automobile. Due settori con differenze importanti: se il primo ha trainato in maniera particolare il mondo delle ristrutturazioni con bonus e agevolazioni nonostante gli aumenti energetici il settore dell’auto è più complesso, che ha risentito della crisi dei semiconduttori con un sistema di supply chain molto complesso ma su cui vanno fatte nuove scommesse soprattuto in ottica della transizione dell’auto elettrica. Oggi il consumatore quando cambia macchina non ha chiaro su quale segmento andare perché sull’elettrico esistono ancora gap infrastrutturali per garantire una mobilità efficace. Il vetro sarà sempre lo stesso anche se dobbiamo affrontare problemi di spessore dato che dev’essere più leggero. Affrontiamo questo periodo per pianificare questa transizione nel settore dell’auto, ci stiamo attrezzando su ricerca e sviluppo dei nuovi modelli che richiedono sempre più elettronica.” Ha dichiarato Graziano Marcovecchio, Presidente di Pilkington Italia, a margine dell’Assemblea annuale di Assovetro, l’Associazione nazionale degli industriali del Vetro.