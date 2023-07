Wimbledon 2023, oggi in campo Sinner, Berrettini e Musetti

(Adnkronos) – Wimbledon 2023, oggi ancora in campo tre italiani: si tratta di Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. I match dei tre azzurri sono fissati rispettivamente per le 14.00 ora locale (Sinneri) e le 13.15 ora locale (Berrettini e Musetti). In particolare, Sinner giocherà contro Halys per il terzo turno, Berrettini sarà impegnato nel secondo turno contro de Minaur, mentre Musetti sfiderà il polacco Hurkacz.

Ieri Lorenzo Musetti al secondo turno ha sconfitto lo spagnolo Jaume Munar per 6-4, 6-3, 6-1in 2h16′. Berrettini alla fine ha invece vinto il derby con Lorenzo Sonego. Il match, iniziato lunedì, si è chiuso dopo 4 giorni. Il romano si è imposto per 6-7 (5-7), 6-3, 7-6 (9-7), 6-3 in 3h21′ complessive.