Berlinguer via dalla Rai, da De Luca frecciata a Corona: “Troglodita vestito da capraio afgano” – Video

(Adnkronos) – “Avete tirato questa sòla a Mediaset con la Berlinguer”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, rivolgendosi ieri ai vertici Rai in occasione della presentazione del palinsesto Rai 2023-2024 al Centro di produzione Rai di Napoli. De Luca ha concluso il suo intervento manifestando ironicamente “una doglianza: ho visto che se ne va la Berlinguer dalla Rai. Ora, pensare di non poter più vedere quel Neanderthal che veniva ospitato nella sua trasmissione, quel troglodita che si presentava vestito come un capraio afgano, un cammelliere yemenita, io sto male a immaginare che non avremo più quell’immagine di raffinatezza e di eleganza. A parte questa nota di dolore, credo che siate in condizione di proporre un palinsesto davvero straordinario. Avete tirato questa sòla a Mediaset con Berlinguer. Mi raccomando, cose di qualità”, ha concluso De Luca.