Isernia, violentava la figlia da quando era bambina: sconterà 5 anni di carcere

(Adnkronos) – Violentava e maltrattava la figlia da quando lei aveva 5 anni. Per questo nei giorni scorsi personale della Squadra Mobile della Questura di Isernia ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Isernia nei confronti di un 57enne condannato con sentenza passata in giudicato a 5 anni di reclusione per i reati di violenza sessuale e maltrattamenti ai danni della figlia minore.

Le indagini, avviate nel dicembre 2019 e condotte dalla Squadra Mobile sotto la direzione della Procura della Repubblica di Isernia, hanno consentito di appurare che l’uomo aveva abusato della propria figlia sin dall’età di 5 anni. Dopo aver rintracciato l’uomo ed aver espletato le formalità di rito gli agenti lo hanno condotto presso la Casa Circondariale del capoluogo per l’espiazione della pena. Con la condanna l’uomo è decaduto dalla potestà genitoriale.