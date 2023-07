Ucraina, mine nella centrale di Zaporizhzhia: 007 Kiev postano mappa

(Adnkronos) – “La Russia continua a minare la centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina. E’ quanto accusa l’intelligence ucraina che ha postato sui suoi canali social una mappa dell’impianto in cui è segnato dove sono posizionate esplosivi. “Nei locali tecnici e nelle sale macchine sono state installate barriere di mine antiuomo di tipo diretto e non guidate a distanza”, scrive il servizio di intelligence militare ucraino (Gur), “la maggior parte delle mine utilizzate sono mine direzionali di epoca sovietica: MON-50, MON-90, MON-100, MON-200”,, si legge.

Nel frattempo l’agenzia nucleare russa Rosenergoatom ha chiesto più tempo all’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) per accedere ai tetti dei reattori 3 e 4. Il direttore generale dell’Aiea, Rafael Mariano Grossi, ha chiesto lo scorso venerdì che venisse concesso l’ingresso ai suoi ispettori sui tetti e in alcune sale turbine.

Il consigliere della direzione generale di Rosenergoatom, Renat Karcha, ha spiegato oggi che l’accesso richiederà tempo per motivi di sicurezza. “La Federazione Russa agisce nel modo più trasparente possibile come ha dimostrato più di una volta. Ma prendere in considerazione tali richieste richiede tempo, anche perché è responsabile della sicurezza fisica degli ispettori dell’Aiea”, ha affermato Karcha.

“La questione della garanzia sulla sicurezza ad un livello così elevato è in gran parte conseguenza delle azioni dell’Ucraina, che non ha rinunciato alle sue intenzioni aggressive con i suoi sistemi di artiglieria e l’uso di droni”, ha affermato, secondo quanto riporta la Tass.