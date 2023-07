A2a, inaugurata la Festa delle Luci a Monte Isola

MILANO (ITALPRESS) – ieri sera a Monte Isola (BS) ha avuto luogo l'inaugurazione di Light is Life – Festa delle luci A2A alla presenza di Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A, dell'Assessore regionale al Turismo Barbara Mazzali, dei Sindaci di Monte Isola e Brescia, Fiorello Turla e Laura Castelletti, dell'Assessore alla Cultura del Comune di Bergamo, del Maestro Pistoletto e dell'artista Angelo Bonello. La manifestazione è proseguita stamattina con la scenografica 'Vogata del Terzo Paradiso': 60 barche, canoe e naécc, le tipiche imbarcazioni a remi del Lago d'Iseo, hanno osservato un percorso simbolico ricalcando la forma del Terzo Paradiso. "È stato davvero un onore e un privilegio poter accogliere il Maestro Pistoletto e collaborare con Cittadellarte- Fondazione Pistoletto, con i quali ci accomuna la sensibilità e la volontà di valorizzare il territorio, provocando innovazione ambientale e sociale. Ci siamo trovati pienamente concordi nel considerare questo progetto una nuova opportunità di sostenere progetti di solidarietà in favore delle famiglie più vulnerabili attraverso una raccolta fondi devoluta a Fondazione Banco dell'energia. È inoltre bello rivedere le straordinarie ballerine di Angelo Bonello in questo splendido contesto di Montisola ", il commento di Renato Mazzoncini, ad di A2a.(ITALPRESS). Foto: Ufficio stampa A2a trl/com 09-Lug-23 13:55