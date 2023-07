Elon Musk contro Mark Zuckerberg, insulti su Twitter

(Adnkronos) – Elon Musk insulta Mark Zuckerberg. Il boss di Twitter non bada alla forma per offendere il numero 1 di Meta. “Zuck is a cuck”, scrive Musk utilizzando un termine che, nel dizionario delle volgarità, ha un ampio numero di significati, dal ‘codardo’ al ‘cornuto’.

Musk interviene a gamba tesa commentando il tweet pubblicato da un altro profiilo, secondo cui “Elon protegge la libera di parola” mentre “Zuck protegge la parola del brand”, alludendo evidentemente ad presunta attenzione di Zuckeberg verso le esigenze dei colossi presenti sulle sue piattaforme. Al messaggio del profilo ‘datahazard’ è abbinata una conversazione tra Zuckerberg e Wendys, colosso del settore della ristorazione, che invita Mr. Facebook “ad andare nello spazio per farlo impazzire”, con un chiaro riferimento a Musk, impegnato nel settore aerospaziale con SpaceX. Alla proposta di Wendys, Zuckeberg reagisce con una risata convinta. L’insulto di Musk arriva in un momento particolare nel rapporto tra i due magnati e tra i due ‘universi’ social. Meta ha lanciato negli Usa e in Gran Bretagna Threads, la nuova app creata dal fondatore di Facebook e Instagram e annunciata come rivale di Twitter. Sarà collegata a Instagram ma consentirà agli utenti di pubblicare fino a 500 caratteri di testo, fino a cinque minuti di video e collegamenti oltre a immagini.