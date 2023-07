Tour de France 2023, oggi nona tappa: percorso e tv

(Adnkronos) – Tappa numero nove del Tour de France 2023: si parte da Saint-Léonard-de-Noblat per arrivare in vetta a Puy de Dôme, uno degli arrivi in salita più duri di questa edizione. In tutto sono 182,4 i chilometri da percorrere, quasi 3500 metri il dislivello per questo tappone sul Massiccio Centrale. Dopo 168 km mossi ma piuttosto semplici, il percorso prevede infatti la brutale salita del Puy de Dome. 13,3 km al 7,7% con una rampa finale negli ultimi 4 km in cui la pendenza non scenderà mai sotto l’11% e toccherà spesso il 12%. Favoriti i nomi di Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar.

La gara si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14.45 e a pagamento su Eurosport 1 dalle 13.00. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14.45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13.00.