Ambrosetti-Amazon, e-commerce contro il carovita

(Adnkronos) – L’ecommerce è una grande fenomeno trasformativo sociale ed economico. In Italia la filiera sostiene oltre 380mila posti di lavoro per un fatturato di 70 miliardi. Un’indagine realizzata da The European House – Ambrosetti, in collaborazione con Amazon rivela che il carovita è percepito come pressante problema maggiormente sentito per 7 italiani su 10 e che l’e-commerce ha permesso a 6 italiani su 10 di aumentare o mantenere invariato il proprio potere di acquisto nell’ultimo anno. Non è però solo una questione di prezzi: secondo gli italiani, il canale online offre una maggiore reperibilità e una maggiore ampiezza dell’offerta sia in termini di numero che di varietà dei prodotti.