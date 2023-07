Padova, si tuffa nel Brenta e scompare: recuperato corpo di un 27enne

(Adnkronos) – Era entrato in acqua per fare una nuotata nel primo pomeriggio di oggi, poi era scomparso dalla vista della moglie. Alle 19.30 i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo privo di vita del 27enne tunisino alla cui ricerca, oltre ai vigili, si sono messi per ore i soccorritori acquatici, e da Venezia, i sommozzatori elitrasportati sul posto per scandagliare il corso d’acqua all’altezza del ponte . La morte è stata accerta dal medico del Suem. Presenti sul posto i carabinieri. L’uomo era residente a Piazzola sul Brenta.