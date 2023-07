Bmw Motorrad presenta la R18 The Crown

MILANO (ITALPRESS) – Dirk Oehlerking, noto customizer, ha dato vita a una versione mlto particolare basata sulla Bmw R 18. "È l'essenza delle mie creazioni fino a oggi", afferma in occasione dei 100 anni di Bmw Motorrad con la creazione della R 18 The Crown. "Ho iniziato con una nuova Bmw R18 che poi ho smontato. Come sempre, ho lavorato con gommapiuma dura e cartone per creare la forma, le linee e il design. L'obiettivo era che fosse potente, elegante e veloce combinato con un look innovativo", dice Oehlerking descrivendo il suo approccio al design. Il design ha reso necessario adattare notevolmente la tecnologia. Doveva essere costruita una sospensione della ruota anteriore completamente nuova sotto forma di un braccio oscillante a doppia faccia con montante centrale della sospensione. Il serbatoio del carburante da 8 litri e le parti della carrozzeria erano realizzate in lamiera di alluminio spessa 2 mm, che veniva tagliata, piegata e guidata a mano. Mentre il motore e la sospensione posteriore sono gli stessi dell'originale, i due collettori di scarico in acciaio inox sono realizzati completamente a mano. Numerosi componenti standard come il faro, la strumentazione, le unità di comando e il sistema di poggiapiedi sono stati perfettamente integrati nello spettacolare concetto della R 18 The Crown. Gli accessori per frizione e freno a mano di Magura, il parafango posteriore e le staffe di Wunderkind e la sella in lamiera di alluminio spessa 2 mm e rivestita in vera pelle sono tutte aggiunte armoniose. Come ciliegina sulla torta, Oehlerking ha conferito alla R 18 The Crown una verniciatura Champagne Platinum con madreperla, completata dall'emblema del marchio Bmw ornato da una piccola corona. (ITALPRESS). -foto ufficio stampa Bmw Motorrad- ads/com 11-Lug-23 17:46