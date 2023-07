Fingono un malore per un passaggio in ambulanza(VIDEO)

È ormai diventato virale il video che nelle ultime ore sta sconvolgendo tutti gli utenti del web. Il video vede come protagonisti due ragazzi che hanno finto un malore per farsi dare un passaggio in ambulanza finora Riccione.

La ragione della messa in scena sarebbe stata la difficoltà nel trovare un mezzo di trasporto dalla zona industriale di Coriano fino verso la Riviera. Come è visibile all’interno del video uno dei due ragazzi numero dedicato alle emergenze e iniziato il teatrino con l’operatore.

Con voce apparentemente preoccupata, ha spiegato che l’amico si era sentito mare improvvisamente e che non dava più segnali di ripresa. Inutile dire che il video ha suscita un’indignazione molto diffusa sui social.

Di seguito il video del finto malore: