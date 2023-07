Malore per il caldo, operaio morto oggi a Lodi

(Adnkronos) – Un operaio di 44 anni è morto oggi a Lodi, a causa di un malore, probabilmente dovuto al caldo. L’uomo si è sentito male poco prima di mezzogiorno, mentre lavorava sulla strada Vecchia Cremonese. Soccorso dal 118 con automedica e ambulanza, il 44enne è stato trasportato all’ospedale di Lodi, dove è morto.

“Non si può morire sul lavoro, non si può morire per il troppo caldo. In questi giorni siamo di fronte ad un’ondata di caldo anomalo e a livelli insopportabili. Forse è il caso che nelle ore più torride vengano presi tutti gli accorgimenti utili ad evitare tragedie come quella accaduta oggi a Lodi”, scrive su Twitter il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.