Tour de France 2023, undicesima tappa: percorso, programma e orario tv

(Adnkronos) – L’undicesima tappa del Tour de France 2023 è in programma domani, mercoledì 12 luglio. Partenza da Clermont-Ferrand, arrivo a Moulins dopo 179,8 km. La prima metà della frazione è vivacizzata dalla Côte de Chaptuzat-Haut (1,9 km al 4,9%) e dalla Côte du Mercurol (2,9 km al 4,4%). In una giornata caratterizzata da tratti che possono lanciare una fuga, riflettori puntati sull’ascesa di 1,7 km lungo i tornanti della Côte de la Croix Blanche, che a 60 km dal traguardo può risultare decisiva.

In tv, la tappa sarà trasmessa in chiaro da Rai2 a partire dalle 14.45. Diretta su Eurosport 1 dalle 12.45. In streaming su RaiPlay dalle 14.45 e dalle 12.45, con abbonamento, su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.